Matrimonio Ambra Lombardo: ecco la reazione di Kiko Nalli, il commento social (Di lunedì 20 giugno 2022) Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16, si è sposata con Lorenzo Cascino. In queste ore, è arrivata anche la reazione di Kiko Nalli, l’hair style con il quale la professoressa ha avuto una storia nata nella Casa. Ambra Lombardo si è sposata: la piccata reazione di Kiko Nalli Kiko Nalli ha risposto a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 giugno 2022), ex concorrente del Grande Fratello 16, si è sposata con Lorenzo Cascino. In queste ore, è arrivata anche ladi, l’hair style con il quale la professoressa ha avuto una storia nata nella Casa.si è sposata: la piccatadiha risposto a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Matrimonio Ambra Lombardo: ecco la reazione di Kiko Nalli, il commento social - redazionerumors : L'ex gieffina e professoressa siciliana Ambra Lombardo si è sposata a Noto in Sicilia. Scopriamo chi è il marito e… - ParliamoDiNews : GF, Ambra Lombardo e un matrimonio da favola: chi è il marito #Gossipitaliano #GossipReali #gossipUSA #ChiaraNasti… - infoitcultura : Matrimonio a Ispica per Ambra Lombardo, l'ex prof del Grande Fratello Vip - atetisposo : kiko che fa gli auguri ad ambra per il suo matrimonio?????? -