Massimo Ranieri | perché per anni non ho riconosciuto mia figlia! Il motivo ha dell’incredibile!

E' chiaro che si finisca per interessarsi anche della vita privata di un personaggio famoso … Questa volta ci occupiamo di Massimo Ranieri, che non è soltanto il cantante, attore conduttore e showman che conosciamo, ma anche padre di Cristiana, Cristiana Calone (il vero nome dell'artista partenopeo è Giovanni Calone), oggi 51enne. La madre si chiamava Francesca Sebastiani, era cantante e scrittrice ed è scomparsa nel 2015. Per anni il padre non ha riconosciuto Cristiana e in un'intervista aveva ammesso, con rimorso, il doloroso e clamoroso motivo: dato che ha avuto la piccola giovanissimo (19 anni), ha ascoltato chi gli aveva detto che rivelare di essere padre, avrebbe nuociuto alla sua carriera; che sarebbe stato "un danno alla sua immagine"

