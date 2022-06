Mascherine 30 giugno: raccomandazione anche nel privato? Ultime notizie (Di lunedì 20 giugno 2022) Mascherine 30 giugno: anche se l’opinione pubblica è sempre più concentrata su altre questioni come la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia, l’impennata dell’inflazione, il contenimento dell’epidemia Covid resta una priorità per il governo. Come potrebbero cambiare le regole anti-contagio dal prossimo mese? Razionamento energia: cosa succede con stop al gas russo? Prime ipotesi Dispositivo solo raccomandato nel settore pubblico Mascherine 30 giugno: attualmente è fissata proprio al 30 giugno la scadenza dell’obbligo di indossare le Mascherine sui luoghi di lavoro del settore privato (negozi, uffici e così via). L’obbligo è stato già superato, invece, nel settore pubblico dove indossare la mascherina ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 20 giugno 2022)30se l’opinione pubblica è sempre più concentrata su altre questioni come la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia, l’impennata dell’inflazione, il contenimento dell’epidemia Covid resta una priorità per il governo. Come potrebbero cambiare le regole anti-contagio dal prossimo mese? Razionamento energia: cosa succede con stop al gas russo? Prime ipotesi Dispositivo solo raccomandato nel settore pubblico30: attualmente è fissata proprio al 30la scadenza dell’obbligo di indossare lesui luoghi di lavoro del settore(negozi, uffici e così via). L’obbligo è stato già superato, invece, nel settore pubblico dove indossare la mascherina ...

