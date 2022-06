Marotta: "Lukaku? Posso dire che oggi non sarà il giorno dell'annuncio. Pista percorribile, ma.." (Di lunedì 20 giugno 2022) L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto nella trasmissione Radio Anch'io Sport dove si è soffermato su diverse tematiche in casa nerazzurra, partendo proprio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 20 giugno 2022) L'amministratore delegato'Inter, Giuseppe, è intervenuto nella trasmissione Radio Anch'io Sport dove si è soffermato su diverse tematiche in casa nerazzurra, partendo proprio...

Pubblicità

FBiasin : #Marotta (Rai): -“#Dybala e #Lukaku obiettivi”. -“Mercato da chiudere in attivo”. -“#Mkhitaryan e #Onana presto uf… - capuanogio : Si tratta ancora per il ritorno di #Lukaku all’#Inter: #Zhang ha dato a #Marotta la missione di limare i 10 milioni… - FcInterNewsit : Marotta: 'Lukaku-Dybala nostri obiettivi. Lautaro è indispensabile, più facile sostituire i difensori' - vivereitalia : Marotta e il mercato Inter 'A capofitto su Lukaku e Dybala' - calciomercatoit : #Inter, #Marotta a tutto campo: 'Non è oggi il giorno di #Lukaku. #Dybala? Difficile rispondere in questo momento'… -