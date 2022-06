Marotta: “La pista Lukaku è percorribile. La cessione di Lautaro? Rispondo così! E su Dybala…” (Di lunedì 20 giugno 2022) Bebbe Marotta, amministratore allegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai. Di seguito un estratto delle sue parole Lukaku – “Posso dire che oggi non sarà il giorno dell’annuncio di Lukaku. Io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le squadre, senza avere paura di non arrivare all’obiettivo. La pista Lukaku è percorribile ma ci sono delle difficoltà e vedremo come andrà”. Lautaro – “Rischio cessione? Come è giusto che sia abbiamo un business plan, dobbiamo chiudere in attivo la campagna trasferimento ma vogliamo mantenere una squadra forte e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Bebbe, amministratore allegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai. Di seguito un estratto delle sue parole– “Posso dire che oggi non sarà il giorno dell’annuncio di. Io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le squadre, senza avere paura di non arrivare all’obiettivo. Lama ci sono delle difficoltà e vedremo come andrà”.– “Rischio? Come è giusto che sia abbiamo un business plan, dobbiamo chiudere in attivo la campagna trasferimento ma vogliamo mantenere una squadra forte e ...

