Maria De Filippi, perché non ha mai avuto figli naturali? Svelato il retroscena dopo anni (Di lunedì 20 giugno 2022) dopo anni viene fuori la verità sul perché Maria De Filippi non avuto figli naturali. La famosissima conduttrice ha adottato un bambino insieme al marito Maurizio Costanzo. Avrebbe potuto anche avere figli suoi? Ecco come stanno le cose. Maria De Filippi, la storia con Maurizio Costanzo Ora Maria è diventata la Regina della televisione italiana. Alle origini aveva altre ambizioni. La strada intrapresa dalla donna, era piuttosto diversa da quella che si possa pensare. Da giovanissima ha conseguito la laurea in Scienze delle finanze con il massimo dei voti: Maria voleva diventare magistrato. Successivamente ha cominciato a lavorare in una società di videocassette e, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022)viene fuori la verità sulDenon. La famosissima conduttrice ha adottato un bambino insieme al marito Maurizio Costanzo. Avrebbe potuto anche averesuoi? Ecco come stanno le cose.De, la storia con Maurizio Costanzo Oraè diventata la Regina della televisione italiana. Alle origini aveva altre ambizioni. La strada intrapresa dalla donna, era piuttosto diversa da quella che si possa pensare. Da giovanissima ha conseguito la laurea in Scienze delle finanze con il massimo dei voti:voleva diventare magistrato. Successivamente ha cominciato a lavorare in una società di videocassette e, ...

