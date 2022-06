Marco Mengoni sold out a San Siro, a ottobre il tour nei palasport (Di lunedì 20 giugno 2022) sold out il live di Marco Mengoni allo Stadio San Siro di Milano, il cantautore tornerà nei palasport a ottobre: ecco le nuove date L’attesa per i primi live negli stadi di Marco Mengoni #MarcoNegliStadi è terminata. Per la prima volta sul palco di San Siro, Marco Mengoni è stato ieri sera protagonista di uno show eccezionale: “Sono passati due anni, sei mesi e un giorno dall’ultima data di Atlantico tour. Non vedevo l’ora.” Un’esplosione di energia e condivisione per l’artista che ritrova il suo pubblico in una dimensione per lui fino ad ora inedita. #MarcoNegliStadi, prodotto e organizzato da Live Nation, è partito questa settimana con una anteprima ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 giugno 2022)out il live diallo Stadio Sandi Milano, il cantautore tornerà nei: ecco le nuove date L’attesa per i primi live negli stadi diNegliStadi è terminata. Per la prima volta sul palco di Sanè stato ieri sera protagonista di uno show eccezionale: “Sono passati due anni, sei mesi e un giorno dall’ultima data di Atlantico. Non vedevo l’ora.” Un’esplosione di energia e condivisione per l’artista che ritrova il suo pubblico in una dimensione per lui fino ad ora inedita. #NegliStadi, prodotto e organizzato da Live Nation, è partito questa settimana con una anteprima ...

