Marco Mengoni, da Chiara Ferragni e Fedez a Dargen D'Amico e Rkomi: la foto di gruppo di tutti i vip al concerto a San Siro (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra gli oltre 54mila spettatori del concerto di Marco Mengoni a San Siro, c'erano anche diversi vip che hanno deciso di scattare una foto ricordo di gruppo, postata poi da Fedez sul suo profilo Instagram con la didascalia "Dream Team". Nell'immagine si vede al centro il protagonista della serata, Marco Mengoni, circondato da Chiara Ferragni con il marito e i suoi amici (e nuovi giudici di XFactor) Dargen D'Amico e Rkomi, che circondano e abbracciano il cantante. Neanche a dirlo, non è passata inosservata l'espressione di Fedez: il cantante è stato infatti immortalato con un sorriso "tirato" e subito gli utenti si sono scatenati con i ...

