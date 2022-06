Marco Mengoni a San Siro fa un monologo e si commuove | “Sui social proiettili verbali” In 54 mila solo per lui | ecco com’è andata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Lacrime di gioia nel vedere davanti a sé 54persone in uno Stadio San, sold out da mesi.non si trattiene dopo la prima canzone “Cambia un uomo”, cantata attraversando la platea, e abbraccia idealmente tra le lacrime il suo pubblico dopo “due anni, sei mesi e un giorno dall’ultima data di Atlantico tour”. Sanincorona così il suo principe.sul palco ha intrattenuto per due ore, ripercorrendo le fasi salienti della carriera di 13 anni, proponendo 27 brani tra cui la cover “Psycho Killer” dei Talking Heads, lanciata proprio a “X Factor”, dove tutto è iniziato con la vittoria il 2 dicembre 2009. Una carriera che ha avuto qualche momento di incertezza iniziale per poi decollare grazie a un team che lo segue ancora oggi, capitanato dalla manager Marta ...