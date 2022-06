Marco Cucolo all’Isola dei Famosi 2022, chi è il fidanzato di Lory Del Santo: lavoro, età, altezza, foto, famiglia e Instagram (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per la semifinale dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per concludere la loro avventura in Honduras. Ma c’è chi, è già in Italia, come l’ex naufrago Marco Cucolo, e dovrà vedersela con la fidanzata (o ex) Lory Del Santo: tra i due infatti la relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Sarà davvero così? Stasera il confronto! View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeiFamosi) Marco Cuculo e la serie The Lady di Lory Del Santo Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per la semifinale dell’Isola dei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per concludere la loro avventura in Honduras. Ma c’è chi, è già in Italia, come l’ex naufrago, e dovrà vedersela con la fidanzata (o ex)Del: tra i due infatti la relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Sarà davvero così? Stasera il confronto! View this post onA post shared by L'Isola dei(@isoladeiCuculo e la serie The Lady diDelè nato a Napoli il 13 gennaio ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Quando Marco Cucolo ti salva la diretta ???? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la di… - MedInfinityIT : Quando Marco Cucolo ti salva la diretta ???? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la di… - infoitcultura : Lory del Santo durissima con Marco Cucolo: il ritorno in Italia è burrascoso. Cosa è successo - ParliamoDiNews : Anticipazioni Isola dei Famosi, tutti contro tutti per un posto in finale, in studio Lory Del Santo vs Marco Cucolo… - ilbreano : Eccoci con la semifinale dell’#Isola 16! Si festeggia la puntata 100 in Mediaset, si sceglieranno i finalisti, qual… -