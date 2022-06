Manchester United | Bailly in uscita | ci pensa il Newcastle

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilpotrebbe salutarenel mercato estivo: il difensore ivoriano è finito nel mirino delIn estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa. Tra quelli pronti a salutare i Red Devils potrebbe esserci anche. Il difensore è finito nel mirino del, che sta cercando proprio un rinforzo in difesa. Lo riporta il Mirror. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilpotrebbe salutare Bailly nel mercato estivo: il difensore ivoriano è finito nel mirino del Newcastle In estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa...Ilun club dal richiamo mondiale, che specialmente i suoi tifosi della citt industriale inglese vivono con grande passione e trasporto.L'ex capitano della Juve sui due possibili colpi in arrivo nel nostro campionato: "Faranno bene a tutto il movimento". Sulla differenza con la Premier ...Eric Bailly potrebbe lasciare il Manchester United nel corso della finestra estiva di calciomercato; un club sarebbe interessato al difensore ...