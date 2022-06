Manchester City | l'alternativa a Cucurella è nell'Arsenal

Pubblicità

MCriscitiello : Palermo venduto ai proprietari del Manchester City. Mirri vende l’80% delle quote a 10 mln più 2 di bonus. Si tiene… - DiMarzio : .@LaLiga: denunciati ufficialmente @PSG_inside e @ManCity - Alessio95983803 : @EdoardoAghost @Erik_4000 @DucaAndrea85 Perché si liberano di un ingaggio e in più possono prendere Sterling dal Manchester city - Alessio95983803 : @Erik_4000 @DucaAndrea85 ma il Chelsea ha fretta perché deve prendere Sterling dal Manchester city - PanzaMancio : RT @il_oaktree: Attenzione al Manchester City su Leao con cui già c'è un principio di accordo, il ragazzo apprezza molto la meta e spinge i… -

Milan News

Pere Guardiola , fratello del boss delPep Guardiola e presidente del consiglio di amministrazione del Girona , ha dichiarato alla radio spagnola Cadena SER che non si può escludere ...Il possibile arrivo di STERLING al Chelsea daldovrebbe sbloccare il trasferimento di Romelu LUKAKU all'Inter. L'altro attaccante dei 'citizens', Gabriel JESUS, è pronto a ... Guardiola: "Per me Bernardo Silva resterà al Manchester City" Il mercato delle big si è sbloccato alla grande. Dal Manchester City che ha annunciato il colpo Haaland, al Real Madrid che ha ufficializzato Tchouameni e Rudiger passando per il PSG che ha trattenuto ...Mancano poche settimane alla conclusione del suo prestito al River Plate e dall'Inghilterra giungono nuove conferme sulla decisione del Manchester City di mantenere in rosa per la prossima stagione l' ...