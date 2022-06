Manca il personale di terra: Easyjet riduce i voli per l’estate (Di lunedì 20 giugno 2022) Easyjet ha annunciato una riduzione dei voli per tutta l’estate. In una nota diffusa oggi, 20 giugno, la compagnia low cost ha spiegato: «In tutta Europa l’industria aeronautica sta sperimentando problemi operativi con cause simili a quelli provocati alle catene di fornitura dopo il Covid». In particolare, i problemi riguardano «i ritardi nel controllo del traffico aereo e la carenza di personale nell’assistenza a terra e negli aeroporti, con conseguente aumento dei tempi di consegna degli aeromobili e delle partenze ritardate e con effetti a catena sulla cancellazione dei voli». Easyjet ha fatto sapere che «stiamo adottando, negli aeroporti interessati, azioni preventive per aumentare la resilienza in estate». Lo scenario è quello di un «consolidamento», e dunque di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022)ha annunciato una riduzione deiper tutta. In una nota diffusa oggi, 20 giugno, la compagnia low cost ha spiegato: «In tutta Europa l’industria aeronautica sta sperimentando problemi operativi con cause simili a quelli provocati alle catene di fornitura dopo il Covid». In particolare, i problemi riguardano «i ritardi nel controllo del traffico aereo e la carenza dinell’assistenza ae negli aeroporti, con conseguente aumento dei tempi di consegna degli aeromobili e delle partenze ritardate e con effetti a catena sulla cancellazione dei».ha fatto sapere che «stiamo adottando, negli aeroporti interessati, azioni preventive per aumentare la resilienza in estate». Lo scenario è quello di un «consolidamento», e dunque di ...

