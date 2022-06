Malagò elogia i risultati azzurri di nuoto e scherma | “Il tricolore avvolge i Mondiali | il fioretto splende d’oro agli Europei”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del Coni Giovanni, tramite alcuni tweet sul suo profilo, ha esaltato i grandiaididi. “Fenomenali! Ildi. Ori per uno spaziale Thomas Ceccon nei 100 dorso con record del mondo e per super Benedetta Pilato nei 100 rana, la più giovane campionessa iridata azzurra di sempre. Applausi ai fuoriclasse e alla Fin”. Questo il messaggio per i trionfinel, a cui poi si aggiunge quello per la coppia disincronizzato Minisini-Ruggiero: “Fantastici Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, campioni del mondo nel misto ...