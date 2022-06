Macron senza maggioranza. Che cosa succede adesso in Francia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri ha perso la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e rischia di non poter governare la Francia per i prossimi cinque anni, dopo i risultati del secondo turno delle elezioni legislative. L'alleanza dei partiti centristi che sostengono Macron, Ensemble, ha ottenuto 246 seggi, ben al di sotto dei 289 necessari per la maggioranza assoluta. La Nuova Unione Popolare ecologica e sociale (Nupes) di Jean-Luc Mélenchon ha conquistato 142 seggi, consolidando la sua posizione di principale opposizione a Macron. La sorpresa è il successo al ballottaggio del Rassemblement national: il partito di Marine Le Pen ha ottenuto 89 seggi, molto oltre le previsioni della vigilia e un risultato storico per l'estrema destra, che supera la destra gollista. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente francese, Emmanuel, ieri ha perso laassoluta all'Assemblea nazionale e rischia di non poter governare laper i prossimi cinque anni, dopo i risultati del secondo turno delle elezioni legislative. L'alleanza dei partiti centristi che sostengono, Ensemble, ha ottenuto 246 seggi, ben al di sotto dei 289 necessari per laassoluta. La Nuova Unione Popolare ecologica e sociale (Nupes) di Jean-Luc Mélenchon ha conquistato 142 seggi, consolidando la sua posizione di principale opposizione a. La sorpresa è il successo al ballottaggio del Rassemblement national: il partito di Marine Le Pen ha ottenuto 89 seggi, molto oltre le previsioni della vigilia e un risultato storico per l'estrema destra, che supera la destra gollista. ...

