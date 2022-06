Macron perde la maggioranza assoluta | risultato storico per Le Pen

(Di lunedì 20 giugno 2022) «La gifle», lo schiaffo, è tra le parole più usate dai quotidiani francesi per descrivere ilelettorale del presidente Emmanuelalle elezioni legislative. Un crollo dei voti oltre ogni previsione, a due mesi dalla riconquista dell’Eliseo, che significa la perdita dellain Parlamento. Senza avere neppure la certezza di poterla ottenere attraverso nuove alleanze politiche. Il Parlamento francese esce dalle urne con equilibri sconvolti. Un «Parlamento all’italiana», come lo hanno già definito i commentatori d’Oltralpe. Emmanuelcon la sua coalizione Ensemble! ha ottenuto 246 seggi: è arrivato primo, ma è lontanissimo dalladi 289 seggi su 577 necessari per governare. Nel primo mandato aveva 341 deputati. La ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Exit poll, Macron crolla e perde la maggioranza assoluta #ANSA - Adnkronos : Elezioni #Francia, exit poll: #Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Boom di Le Pen - petergomezblog : Voto Francia, Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento: la sinistra di Mélenchon primo gruppo d’opposizio… - allevi_enrico : @AlbertoContri 'Tanto va MACRON a KIEV che poi perde le ELEZIONI'...!! - marinellafly12 : RT @mickycaruso: FLASH | Exit poll, Macron crolla e perde la maggioranza assoluta #ANSA???? #GiuseppeConte E adesso tocca a noi fate cadere… -

quotain modo troppo vistoso, fino al crollo,quota nei sondaggi anche Mario Draghi (e poi ha il grande problema dello scontra tra i due "giganti" Conte e Di Maio ). Infine sembra ...Il presidente Emmanuella maggioranza assoluta in Parlamento in Francia dopo le elezioni legislative 2022 per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Exploit di Marine Le Pen. Secondo i risultati, ...Salvini: "Risultato storico per Le Pen, brava". "Risultato storico alle elezioni francesi per l'amica Marine Le Pen, mai eletti così tanti parlamentari: brava" Sarà di gran lunga il più numeroso della ...Sono crollati uno dopo l'altro i ministri del governo appena nominato da Macron, a cominciare dalla responsabile della Salute, Brigitte Bourguignon. Per Emmanuel Macron, due mesi dopo la conferma all' ...