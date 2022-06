Macabra scoperta nel Tevere: trovato corpo di un uomo seminudo, è mistero (Di lunedì 20 giugno 2022) Il corpo di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi a Roma, nel fiume Tevere. La triste scoperta è avvenuta intorno alle ore 16:20 di oggi, 20 giugno, all’altezza dell‘Isola Tiberina. Cadavere nudo nella parte inferiore del corpo A scoprire il cadavere gli agenti della Polizia Fluviale. si tratta di un uomo di età apparente di circa 60 anni. L’uomo indossava solo una camicia ed era nudo dalla cintola in giù. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e gli agenti del Commissariato TrasTevere. I poliziotti hanno aperto un’indagine per capire chi sia l’uomo e quali siano le cause della morte. Rapina milionaria al ristorante: entra armato si fa consegnare gli orologi, uno vale 1 milione e mezzo su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildi unè statonel pomeriggio di oggi a Roma, nel fiume. La tristeè avvenuta intorno alle ore 16:20 di oggi, 20 giugno, all’altezza dell‘Isola Tiberina. Cadavere nudo nella parte inferiore delA scoprire il cadavere gli agenti della Polizia Fluviale. si tratta di undi età apparente di circa 60 anni. L’indossava solo una camicia ed era nudo dalla cintola in giù. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e gli agenti del Commissariato Tras. I poliziotti hanno aperto un’indagine per capire chi sia l’e quali siano le cause della morte. Rapina milionaria al ristorante: entra armato si fa consegnare gli orologi, uno vale 1 milione e mezzo su Il ...

CorriereCitta : Macabra scoperta nel Tevere: trovato corpo di un uomo seminudo, è mistero - TorinoNews24 : Piemonte - Macabra scoperta: trovate carcasse di cani in decomposizione in un negozio di toelettatura. Interviene l… - messina_oggi : Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato cadavere questa mattina in via Luciano Manara. A fa… - messina_oggi : Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato cadavere questa mattina in via Luciano Manara. A fa… - virgi_1971 : RT @11Giuliano: Altro malore: Padova,40enne veneziano trovato senza vita in un B&B: era morto da due giorni. La macabra scoperta questa mat… -