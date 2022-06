“Ma sei così…”. Claudia Gerini, sorpresa al mare: com’è al naturale senza trucco e senza filtri (Di lunedì 20 giugno 2022) Da “O famo strano” a “O famo Stranger” è un attimo. Claudia Gerini docet. La straordinaria attrice romana, protagonista della pellicola del 1995 insieme a Carlo Verdone, è stata coinvolta in un progetto di Netflix Italia: nello specifico nel lanciare la quarta stagione di Stranger Things. Claudia Gerini, il selfie no filter conquista tutti Claudia Gerini, divenuta popolare grazie alla frase che il personaggio ripete spesso “O famo Strano”, rivolto al marito (Carlo Verdone) nei momenti e nei luoghi più improbabili per avere rapporti intimi, ventisette anni dopo è tornata a vestire i panni di quella neosposina per lanciare una serie tv di Netflix. Giocando proprio con il titolo, Stranger Things, la Gerini davanti alla Fontana di Trevi si lasci fotografare con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Da “O famo strano” a “O famo Stranger” è un attimo.docet. La straordinaria attrice romana, protagonista della pellicola del 1995 insieme a Carlo Verdone, è stata coinvolta in un progetto di Netflix Italia: nello specifico nel lanciare la quarta stagione di Stranger Things., il selfie no filter conquista tutti, divenuta popolare grazie alla frase che il personaggio ripete spesso “O famo Strano”, rivolto al marito (Carlo Verdone) nei momenti e nei luoghi più improbabili per avere rapporti intimi, ventisette anni dopo è tornata a vestire i panni di quella neosposina per lanciare una serie tv di Netflix. Giocando proprio con il titolo, Stranger Things, ladavanti alla Fontana di Trevi si lasci fotografare con la ...

Pubblicità

VanityFairIt : Cinquantaquattromila spettatori, 27 canzoni e uno show spettacolare. Così è stato il primo San Siro del cantante di… - louissatellitee : RT @rrysscinema: Vita. Ricorda che sei Roma e che sei londra,sei hailee per me così come sei louis (lou approva) Sei in tutto ciò che c’è d… - louissatellitee : RT @rrysscinema: Smetterà di battere e anche dopo. Sei tutto ciò che voglio,di cui ho bisogno,sei sempre e soltanto tu. Sei davvero loml,pe… - seolarbinslight : @Hanji_quokka_ vorrei fare di più per te, sapere che sei giù mi spezza, sono inutile, perdonami mi dispiace da morire vederti cosi - camiluddsx : RT @lacasadiunpoeta: fedez ti voglio tanto bene non abbiamo mai avuto così tanti contenuti di rkomi in 28 anni della sua vita sei fondament… -

Franchising che vince, non si cambia Da Indiana Jones a Star Wars: il cinema (ri)punta sulle saghe ... la stessa regista dietro ai successi di Wonder Woman e Wonder Woman 1984, che così entrerà nella ... elevatosi di fatto a classico nel vero senso della parola, sfornando un totale di sei lavori. A ... Hai questo gruppo sanguigno Sei fortunato: malattie che eviterai B e AB sarebbero più esposti a tumori del pancreas mentre lo 0 risulterebbe il più protetto dal rischio di insorgenza di neoplasie tumorali così come sarebbe meno soggetto a malattie ... Corriere della Sera ... la stessa regista dietro ai successi di Wonder Woman e Wonder Woman 1984, cheentrerà nella ... elevatosi di fatto a classico nel vero senso della parola, sfornando un totale dilavori. A ...B e AB sarebbero più esposti a tumori del pancreas mentre lo 0 risulterebbe il più protetto dal rischio di insorgenza di neoplasie tumoralicome sarebbe meno soggetto a malattie ... Di Domenico: «Imprese agili e familiari. Così vince il made in Italy»