“Ma che succede?”. Choc durante la processione: prima le urla, poi la paura e l’arrivo della polizia (Di lunedì 20 giugno 2022) urla nel bel mezzo della processione. La vicenda è avvenuta a Siracura, nel siciliano, durante la celebrazione del Corpus Domini, quando un cittadino gambiano avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso verso l’arcivescovo Francesco Lo Manto al termine della processione partita dal santuario Madonna delle lacrime. urla durante la processione e pronuncia “Allah akbar”, ovvero “Allah è grande”, nel bel mezzo dell’omelia dell’arcivescovo Francesco Lo Manto. L’uomo, un giovane gambiano di 24 anni con problemi psichici, è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un atteggiamento minaccioso che avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. urla durante la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)nel bel mezzo. La vicenda è avvenuta a Siracura, nel siciliano,la celebrazione del Corpus Domini, quando un cittadino gambiano avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso verso l’arcivescovo Francesco Lo Manto al terminepartita dal santuario Madonna delle lacrime.lae pronuncia “Allah akbar”, ovvero “Allah è grande”, nel bel mezzo dell’omelia dell’arcivescovo Francesco Lo Manto. L’uomo, un giovane gambiano di 24 anni con problemi psichici, è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un atteggiamento minaccioso che avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.la ...

