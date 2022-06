**M5S: Vacca, 'campagna odio contro Di Maio o pretesto per uscire da governo?'** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Al di là delle smentite fatte poco fa, continua la campagna d'odio nei confronti di Luigi Di Maio, ed è del tutto ingiustificata alla luce del fatto che Di Maio, come tanti parlamentari insieme a lui, hanno posto questioni politiche. Non vorrei che quello in atto sia l'ennesimo tentativo per creare fibrillazioni al governo, magari trovando un pretesto per poi uscire dall'esecutivo o indebolirlo. Questo, con una crisi come quella che stiamo vivendo e una guerra in corso, sarebbe davvero da irresponsabili e andrebbe contro gli interessi del paese". Così il deputato del M5S Gianluca Vacca all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Al di là delle smentite fatte poco fa, continua lad'nei confronti di Luigi Di, ed è del tutto ingiustificata alla luce del fatto che Di, come tanti parlamentari insieme a lui, hanno posto questioni politiche. Non vorrei che quello in atto sia l'ennesimo tentativo per creare fibrillazioni al, magari trovando unper poidall'esecutivo o indebolirlo. Questo, con una crisi come quella che stiamo vivendo e una guerra in corso, sarebbe davvero da irresponsabili e andrebbegli interessi del paese". Così il deputato del M5S Gianlucaall'Adnkronos.

