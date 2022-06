M5S: staff comunicazione, 'via a pedate? In consiglio nazionale mai usati toni offensivi' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "In merito all'articolo pubblicato dal sito Il Foglio.it, dal titolo 'Cacciamolo a pedate. No, se ne andrà da solo. Il processo a Di Maio è uno psicodramma nel M5S', e alle ricostruzioni simili apparse oggi anche su altri quotidiani, si precisa che nel corso del consiglio nazionale di ieri sera non sono mai state pronunciate frasi dai toni offensivi e volgari come quelle riportate. La discussione si è svolta con modi e toni assolutamente rispettosi che nulla hanno a che vedere con le frasi riportate oggi sui giornali". Così lo staff comunicazione del M5S. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "In merito all'articolo pubblicato dal sito Il Foglio.it, dal titolo 'Cacciamolo a. No, se ne andrà da solo. Il processo a Di Maio è uno psicodramma nel M5S', e alle ricostruzioni simili apparse oggi anche su altri quotidiani, si precisa che nel corso deldi ieri sera non sono mai state pronunciate frasi daie volgari come quelle riportate. La discussione si è svolta con modi eassolutamente rispettosi che nulla hanno a che vedere con le frasi riportate oggi sui giornali". Così lodel M5S.

