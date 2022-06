M5S: ora lo scontro è tra Di Maio e Fico. Il marasma grillino, da politico, diventa istituzionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Fuori i secondi – Conte, probiviri, nomenclatura di conio recente – e spazio sul ring ai veri rivali: Luigi Di Maio e Roberto Fico. Un derby tutto campano, rimasto anni sotto traccia per riemergere prepotentemente nel momento in cui nessuno scommetterebbe un centesimo sulla permanenza del ministro degli Esteri nel M5S. E dire che l’altro – Fico – non gli è da meno in quanto a rilievo pubblico, essendo il presidente della Camera, ruolo che ne fa la terza carica dello Stato. Il rischio è che lo scontro, da politico, si faccia istituzionale. Niente di nuovo, s’intende: nel 2010 accadde più o meno la stessa cosa, a parti più o meno invertite, tra Gianfranco Fini e l’allora premier Silvio Berlusconi. In quell’occasione fu il primo a subire l’espulsione, per altro dopo aver pronunciato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Fuori i secondi – Conte, probiviri, nomenclatura di conio recente – e spazio sul ring ai veri rivali: Luigi Die Roberto. Un derby tutto campano, rimasto anni sotto traccia per riemergere prepotentemente nel momento in cui nessuno scommetterebbe un centesimo sulla permanenza del ministro degli Esteri nel M5S. E dire che l’altro –– non gli è da meno in quanto a rilievo pubblico, essendo il presidente della Camera, ruolo che ne fa la terza carica dello Stato. Il rischio è che lo, da, si faccia. Niente di nuovo, s’intende: nel 2010 accadde più o meno la stessa cosa, a parti più o meno invertite, tra Gianfranco Fini e l’allora premier Silvio Berlusconi. In quell’occasione fu il primo a subire l’espulsione, per altro dopo aver pronunciato ...

Pubblicità

vitopetrocelli : Martedì e mercoledì prossimi il Parlamento può togliere la delega in bianco conferita al governo sulle armi all’Ucr… - fattoquotidiano : La notte del Consiglio a 5Stelle non abbatte l’ex capo che ancora conta parecchio, dentro e soprattutto fuori il M5… - CarloCalenda : A Palermo gli amici del @pdnetwork non hanno neanche voluto discutere una candidatura comune. “I 5S sono fortissimi… - Europeo91785337 : Ora #dimaio che da una posizione di forza da Ministro degli esteri attacca da giorni #Conte #M5s con accuse lunari… - SecolodItalia1 : M5S: ora lo scontro è tra Di Maio e Fico. Il marasma grillino, da politico, diventa istituzionale… -