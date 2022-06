**M5S: in Consiglio nazionale 'allarme' attacchi personali, è rischio 'Armageddon'** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - No agli attacchi personali, al muro contro muro, alla lotta tra due fazioni. Ieri, nel corso del Consiglio nazionale M5S riunitosi in seduta notturna sul cosiddetto caso Di Maio, più voci avrebbero chiesto di deporre le armi ed evitare la guerriglia interna. In particolare, viene riferito all'Adnkronos da alcuni fonti presenti alla riunione, l'ex ministro Alfonso Bonafede avrebbe sollevato per primo la questione, richiamando l'intervista su Repubblica del vicepresidente grillino Riccardo Ricciardi, che ha parlato del responsabile della Farnesina come un 'corpo estraneo' al Movimento. Da qui l'intervento di Bonafede, che avrebbe invitato alla compattezza e all'unità, evitando attacchi personali "che finiscono per fare male a tutti, ledendo innanzitutto il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - No agli, al muro contro muro, alla lotta tra due fazioni. Ieri, nel corso delM5S riunitosi in seduta notturna sul cosiddetto caso Di Maio, più voci avrebbero chiesto di deporre le armi ed evitare la guerriglia interna. In particolare, viene riferito all'Adnkronos da alcuni fonti presenti alla riunione, l'ex ministro Alfonso Bonafede avrebbe sollevato per primo la questione, richiamando l'intervista su Repubblica del vicepresidente grillino Riccardo Ricciardi, che ha parlato del responsabile della Farnesina come un 'corpo estraneo' al Movimento. Da qui l'intervento di Bonafede, che avrebbe invitato alla compattezza e all'unità, evitando"che finiscono per fare male a tutti, ledendo innanzitutto il ...

