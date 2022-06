M5S, il Consiglio nazionale a brutto muso contro Di Maio, ma non parla di provvedimenti (Di lunedì 20 giugno 2022) Le dichiarazioni di Luigi Di Maio «sono suscettibili di gettare grave discredito» sul M5S, e però oltre alla stigmatizzazione non ci sono altre reazioni. Il voto sull’invio di armi in Ucraina è superato dagli eventi successivi, e però si risolve con la richiesta di confronto in parlamento. Dopo una seduta fiume, iniziata ieri sera e terminata nel pomeriggio di oggi con la diffusione di un comunicato, il Consiglio nazionale del M5S atterra su prese di posizione tanto dure quanto prive di risvolti concreti: tutto si risolve, infatti, in una serie di «auspici». Si prende tempo, insomma, mentre i veleni e le faide continuano a dispiegarsi. Il Consiglio nazionale: «Da Di Maio parole false e irrispettose» «Le recenti dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Le dichiarazioni di Luigi Di«sono suscettibili di gettare grave discredito» sul M5S, e però oltre alla stigmatizzazione non ci sono altre reazioni. Il voto sull’invio di armi in Ucraina è superato dagli eventi successivi, e però si risolve con la richiesta di confronto inmento. Dopo una seduta fiume, iniziata ieri sera e terminata nel pomeriggio di oggi con la diffusione di un comunicato, ildel M5S atterra su prese di posizione tanto dure quanto prive di risvolti concreti: tutto si risolve, infatti, in una serie di «auspici». Si prende tempo, insomma, mentre i veleni e le faide continuano a dispiegarsi. Il: «Da Diparole false e irrispettose» «Le recenti dichiarazioni del ministro Luigi Di...

borghi_claudio : Primo atto: 'il GRAN CONSIGLIO DEL GRILLISMO' di oggi con lo show conte di maio. Il M5S rischia di finire con 20 pa… - fattoquotidiano : M5s, ecco chi sono i 14 componenti del Consiglio nazionale che discuterà il caso Di Maio e la linea politica sulle… - aldotorchiaro : #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsi… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Il comunicato del Consiglio Nazionale del M5s sottolinea che le 'recenti dichiarazioni del ministro Di Maio' sulla linea… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Non c'è ancora un esito ufficiale alla riunione del Consiglio Nazionale M5s convocato da Conte nella serata di ieri per f… -