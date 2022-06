M5S, Diaco: rifiuti, Roma ormai prossima a emergenza sanitaria (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – “Roma affoga tra i rifiuti e il rischio di un disastro sanitario si fa sempre più concreto. I cassonetti perennemente stracolmi, le strade sporche e il degrado ambientale sono oramai tratti caratteristici di una città totalmente abbandonata al proprio destino da un’Amministrazione incapace, inconcludente e inerte. Soltanto ieri, oltre 2000 tonnellate di rifiuti non sono stati raccolte. Tanti, troppi.” “L’assessora Alfonsi ha dichiarato che, in una settimana, ripristineranno la normalità. Una dichiarazione dal suono nefasto, dal momento che la normalità ai tempi di Gualtieri è sempre stata questa: degrado, sporcizia e totale mancanza di visione sul ciclo dei rifiuti.” “Anzichè continuare a coltivare l’ossessione per l’inceneritore, il sindaco dem pensi a risolvere il problema dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022)– “affoga tra ie il rischio di un disastro sanitario si fa sempre più concreto. I cassonetti perennemente stracolmi, le strade sporche e il degrado ambientale sono oramai tratti caratteristici di una città totalmente abbandonata al proprio destino da un’Amministrazione incapace, inconcludente e inerte. Soltanto ieri, oltre 2000 tonnellate dinon sono stati raccolte. Tanti, troppi.” “L’assessora Alfonsi ha dichiarato che, in una settimana, ripristineranno la normalità. Una dichiarazione dal suono nefasto, dal momento che la normalità ai tempi di Gualtieri è sempre stata questa: degrado, sporcizia e totale mancanza di visione sul ciclo dei.” “Anzichè continuare a coltivare l’ossessione per l’inceneritore, il sindaco dem pensi a risolvere il problema dei ...

