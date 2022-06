M5S | Consiglio nazionale torna a riunirsi per chiudere su caso Di Maio 2

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Dopo un confronto interno, la riunione via Zoom è stata sostituita da uno scambio in corso su Whtasapp, sul gruppo ad hoc del, dove il leader del M5S Giuseppe Conte ha postato poco fa la nota conclusiva della riunione di ieri per condividerla con i 14 membri dell'organo grillino. Subito dopo il confronto, la nota verrà diramata agli organi di stampa.

Il caporespinge al mittente le accuse avanzate dal suo predecessore in fatto di Atlantismo e vicinanza all'Ue: 'Ci sono le riunioni delnazionale a dimostrarlo, è una mancanza di ......l'operatività totale dello statuto che oggi è al 100% operativo perché il Tribunale di Napoli ha rigettato la causa degli ex". E' durata oltre quattro ore la riunione notturna del...(Adnkronos) - Dopo un confronto interno, la riunione via Zoom è stata sostituita da uno scambio in corso su Whtasapp, sul gruppo ad hoc del Consiglio ...Luigi Di Maio sarà espulso dal Movimento 5 Stelle o il ministro degli Esteri deciderà autonomamente di lasciare i pentastellati