Lukaku | Pedullà | “Nessuna call ma la svolta è vicina | il Chelsea punta Sterling”

(Di lunedì 20 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando della trattativa tra l’Inter ed ilper il ritorno di. Ecco quanto affermato. “Romelue l’Inter: lasi av, poi ci saranno gli altri annunci. Possiamo dire che non era stata fissataconference ieri, anche perché Todd Boehly (nuovo proprietario del) era impegnato in altre situazioni. I contatti comunque proseguiranno, forse già in serata, di sicuro da domani si entrerà nel vivo. L’Inter ha già dato ampia disponibilità ad aumentare rispetto ai 5 milioni iniziali, ...

Marotta e Ausilio vogliono infatti dare la precedenza alle situazioni più delicate di questi ultimi giorni, quali i casi Dybala ,e Skriniar . Ed ecco che, come riporta Alfredo, ad ...Anche l'Inter, nonostante l'imminente approdo die Dybala , è restìa dal privarsene. Spurs ... Lauti ha ribadito la volontà di non lasciare Milano, come sottolinea lo stesso, ma non si ...