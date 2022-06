Luigi Marattin propone le primarie per il polo di centro (Di lunedì 20 giugno 2022) «Di Maio nel polo di centro? Ci sono limiti alle conversioni. Certo il ministro degli Esteri ha fatto molta strada da quando andava a trovare i gilet gialli in Francia o diceva che i dirigenti Dem rubano i bambini. Ci vuole un periodo di training autogeno, prima». Luigi Marattin, renziano di Italia Viva, presidente della commissione Finanze della Camera, lancia in un’intervista a Repubblica una proposta per il polo centrista: «Scegliamo il leader liberaldemocratico con le primarie». Da Beppe Sala a Carlo Calenda, da Matteo Renzi a Mara Carfagna, le manovra al centro vanno avanti. Ma ancora non si vede alcuna alleanza all’orizzonte. «Se si vuole fare un concorso di bellezza, forse potremmo essere tagliati fuori. Se invece si vuole fare politica, ci siamo, eccome», dice ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) «Di Maio neldi? Ci sono limiti alle conversioni. Certo il ministro degli Esteri ha fatto molta strada da quando andava a trovare i gilet gialli in Francia o diceva che i dirigenti Dem rubano i bambini. Ci vuole un periodo di training autogeno, prima»., renziano di Italia Viva, presidente della commissione Finanze della Camera, lancia in un’intervista a Repubblica una proposta per ilcentrista: «Scegliamo il leader liberaldemocratico con le». Da Beppe Sala a Carlo Calenda, da Matteo Renzi a Mara Carfagna, le manovra alvanno avanti. Ma ancora non si vede alcuna alleanza all’orizzonte. «Se si vuole fare un concorso di bellezza, forse potremmo essere tagliati fuori. Se invece si vuole fare politica, ci siamo, eccome», dice ...

