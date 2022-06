Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo lanciano Comics & Games Factory (Di lunedì 20 giugno 2022) Tramite comunicato stampa, Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo hanno annunciato una nuova collaborazione da cui è nata Comics & Games Factory: scopriamo insieme tutti i dettagli Nell’attesa della prossima edizione, Lucca Comics & Games, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha svelato una delle novità più importanti di questo 2022 giunto ormai a metà del suo ciclo vitale. Il progetto Comics ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 giugno 2022) Tramite comunicato stampa,hanno annunciato una nuova collaborazione da cui è nata: scopriamo insieme tutti i dettagli Nell’attesa della prossima edizione,, in collaborazione con, ha svelato una delle novità più importanti di questo 2022 giunto ormai a metà del suo ciclo vitale. Il progetto...

Pubblicità

tuttoteKit : Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo lanciano Comics & Games Factory #LuccaComicsGames #tuttotek - MariaYoongina7 : RT @namjo0ning: ??APPELLO A CHI É DELLA TOSCANA?? Molto probabilmente verrò in Toscana per il Lucca Comics, vorrei fermarmi una settimana p… - venti4ore : Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo lanciano Comics & Games Factory ? - minsarahyoon : RT @namjo0ning: ??APPELLO A CHI É DELLA TOSCANA?? Molto probabilmente verrò in Toscana per il Lucca Comics, vorrei fermarmi una settimana p… - SerialGamerITA : Novità su Serial Gamer: Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo lanciano COMICS & GAMES FACTORY -