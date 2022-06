Luca Bizzarri dà la voce a Società Autostrade, il comitato Ponte Morandi: “Scelta di cattivo gusto” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il comico genovese Luca Bizzarri finisce sotto attacco da parte dell’associazione vittime Ponte Morandi dopo la sua decisione di realizzare dei podcast per Società Autostrade. «La coerenza non è di questo paese – scrive Egle Possetti presidente comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi – non è nel Dna nazionale, non è nelle scelte di chi serviva lo stato con compiti rilevanti e molto delicati e passa ad essere un top manager di Società private, la coerenza non è neanche nelle parole di un attore comico, che riveste anche ruolo istituzionale nella città di Genova, che il giorno dopo la tragedia, essendo genovese, come tanti suoi concittadini si dichiarò indignato». Ponte Morandi: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il comico genovesefinisce sotto attacco da parte dell’associazione vittimedopo la sua decisione di realizzare dei podcast per. «La coerenza non è di questo paese – scrive Egle Possetti presidenteRicordo Vittime– non è nel Dna nazionale, non è nelle scelte di chi serviva lo stato con compiti rilevanti e molto delicati e passa ad essere un top manager diprivate, la coerenza non è neanche nelle parole di un attore comico, che riveste anche ruolo istituzionale nella città di Genova, che il giorno dopo la tragedia, essendo genovese, come tanti suoi concittadini si dichiarò indignato».: ...

