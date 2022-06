Lotteria degli scontrini, cambia tutto: estrazione istantanea, come funzionerà (Di lunedì 20 giugno 2022) In arrivo importanti novità per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini: un emendamento al Decreto PNRR 2 approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato cambia radicalmente il funzionamento della misura, trasformandola in un gioco a premi istantaneo il cui risultato si conoscerà già al momento del pagamento cashless. La Lotteria degli scontrini era stata introdotta come misura per incentivare i pagamenti elettronici: solo gli acquisti fatti con pagamenti cashless sono infatti validi per generare biglietti validi per partecipare alle estrazioni. Con le modifiche in arrivo si vuole intervenire su quelli che erano i punti deboli della misura, l’eccessiva macchinosità del sistema che non rappresentava un incentivo per gli ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 giugno 2022) In arrivo importanti novità per quanto riguarda la: un emendamento al Decreto PNRR 2 approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senatoradicalmente il funzionamento della misura, trasformandola in un gioco a premi istantaneo il cui risultato si conoscerà già al momento del pagamento cashless. Laera stata introdottamisura per incentivare i pagamenti elettronici: solo gli acquisti fatti con pagamenti cashless sono infatti validi per generare biglietti validi per partecipare alle estrazioni. Con le modifiche in arrivo si vuole intervenire su quelli che erano i punti deboli della misura, l’eccessiva macchinosità del sistema che non rappresentava un incentivo per gli ...

