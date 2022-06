Lotta all’evasione, la riforma della riscossione promessa da Draghi dopo il condono ancora non c’è. E il “magazzino” delle Entrate lievita (Di lunedì 20 giugno 2022) “E’ chiaro che lo Stato non ha funzionato, ha permesso l’accumulo di milioni e milioni di cartelle che non si possono esigere: bisogna cambiare qualcosa“. Era il 19 marzo 2021. Il neo premier Mario Draghi in conferenza stampa aveva appena confermato che il primo atto del suo governo, accanto a nuovi aiuti a famiglie e imprese, era stato in effetti un “limitato condono” (16 milioni di cartelle sotto i 5mila euro). Ma, aveva continuato, “per questo nel provvedimento c’è una parte che dice che ci vuole una piccola riforma dei meccanismi di riscossione, di scarico delle cartelle. Senza, di qua a un paio d’anni avremmo avuto di nuovo milioni di cartelle che non si riesce ad esigere”. Sono passati 15 mesi e sta andando proprio così: la riforma non c’è e il “magazzino” dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “E’ chiaro che lo Stato non ha funzionato, ha permesso l’accumulo di milioni e milioni di cartelle che non si possono esigere: bisogna cambiare qualcosa“. Era il 19 marzo 2021. Il neo premier Marioin conferenza stampa aveva appena confermato che il primo atto del suo governo, accanto a nuovi aiuti a famiglie e imprese, era stato in effetti un “limitato” (16 milioni di cartelle sotto i 5mila euro). Ma, aveva continuato, “per questo nel provvedimento c’è una parte che dice che ci vuole una piccoladei meccanismi di, di scaricocartelle. Senza, di qua a un paio d’anni avremmo avuto di nuovo milioni di cartelle che non si riesce ad esigere”. Sono passati 15 mesi e sta andando proprio così: lanon c’è e il “” dei ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Lotta all’evasione, la riforma della riscossione promessa da Draghi dopo il condono ancora non c’è. E il “magazzino… - MalviciniMaria : RT @miozzia_ruri: @CottarelliCPI Se FCA paga le tasse all'estero, Amazon briciole, Google, Facebook non ne parliamo. Qui si tartassa solo i… - Lelina288 : RT @miozzia_ruri: @CottarelliCPI Se FCA paga le tasse all'estero, Amazon briciole, Google, Facebook non ne parliamo. Qui si tartassa solo i… - TonyVascor107 : RT @miozzia_ruri: @CottarelliCPI Se FCA paga le tasse all'estero, Amazon briciole, Google, Facebook non ne parliamo. Qui si tartassa solo i… - isladecoco7 : RT @miozzia_ruri: @CottarelliCPI Se FCA paga le tasse all'estero, Amazon briciole, Google, Facebook non ne parliamo. Qui si tartassa solo i… -