L’omicidio di Elena il RIS a lavoro | dettagli inquietanti dall’autopsia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 20 giugno 2022) Lo aveva detto Martina Patti, aveva confessato di aver ucciso sua figlia, la piccola, in un campo e non in casa come si sospettava e a quanto pare, i primi rilievi nell’abitazione della ventitreenne siciliana, sembrerebbero confermare questa tesi. Siamo solo all’inizio delle indagini, ildel RIS è appena iniziato ma ci sono già delle precisazioni che arrivano dagli inquirenti, per fare luce su questa vicenda. “Le tracce di sangue rinvenute nell’abitazione di Martina Patti, la 23enne rea confessa deldella figlia, di 5 anni, sono “da riporto” e quindi si può con certezza escludere chesia avvenuto a casa“. E’ quanto precisa la Procura di Catania dopo gli accertamenti eseguiti da carabinieri del Ris. Martina Patti quindi, potrebbe aver ucciso sua figlia nel campo, ...