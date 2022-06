LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: le fiorettiste azzurre distruggono la Francia e conquistano l’oro! Titolo all’Ungheria nella sciabola maschile (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43 Siamo giunti all’epilogo di questa fantastica giornata. Nonostante l’amarezza per il passaggio a vuoto azzurro nella sciabola maschile dobbiamo celebrare le quattro fiorettiste Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo: il Dream Team ha sconfitto la Francia in finale conquistando il Titolo europeo! Appuntamento a domani con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile, il medagliere azzurro sembra destinato a rimpinguarsi ancora… Grazie per averci seguito e buona serata da tutta la redazione di OA Sport! 18.40 Oro Ungheria, Argento Ucraina e bronzo per i sorprendenti padroni di casa della Turchia, capaci di estromettere i nostri azzurri ai ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 Siamo giunti all’epilogo di questa fantastica giornata. Nonostante l’amarezza per il passaggio a vuoto azzurrodobbiamo celebrare le quattroAlice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo: il Dream Team ha sconfitto lain finale conquistando ileuropeo! Appuntamento a domani con le prove a squadre di fiorettoe spada femminile, il medagliere azzurro sembra destinato a rimpinguarsi ancora… Grazie per averci seguito e buona serata da tutta la redazione di OA Sport! 18.40 Oro Ungheria, Argento Ucraina e bronzo per i sorprendenti padroni di casa della Turchia, capaci di estromettere i nostri azzurri ai ...

