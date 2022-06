LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in finale con la Francia nel fioretto femminile, storico bronzo turco nella sciabola (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 SI COMINCIA, IN PALIO IL TITOLO CONTINENTALE! EN GARDE! 17.00 Questo l’ordine degli assalti: THIBUS Ysaora – VOLPI Alice BLAZE Anita – ERRIGO Arianna RANVIER Pauline – FAVARETTO Martina BLAZE Anita – VOLPI Alice THIBUS Ysaora – FAVARETTO Martina RANVIER Pauline – ERRIGO Arianna BLAZE Anita – FAVARETTO Martina RANVIER Pauline – VOLPI Alice THIBUS Ysaora – ERRIGO Arianna 16.58 CI SIAMO! Salgono in pedana i due quartetti che si contenderanno l’oro nel fioretto femminile: è Italia-Francia! 16.54: Tra poco la finale femminile del fioretto tra Italia e Francia 45-39 La Turchia vince la finale per il bronzo! E’ un podio ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 SI COMINCIA, IN PALIO IL TITOLO CONTINENTALE! EN GARDE! 17.00 Questo l’ordine degli assalti: THIBUS Ysaora – VOLPI Alice BLAZE Anita – ERRIGO Arianna RANVIER Pauline – FAVARETTO Martina BLAZE Anita – VOLPI Alice THIBUS Ysaora – FAVARETTO Martina RANVIER Pauline – ERRIGO Arianna BLAZE Anita – FAVARETTO Martina RANVIER Pauline – VOLPI Alice THIBUS Ysaora – ERRIGO Arianna 16.58 CI SIAMO! Salgono in pedana i due quartetti che si contenderanno l’oro nel: è! 16.54: Tra poco ladeltra45-39 La Turchia vince laper il! E’ un podio ...

