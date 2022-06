LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | fiorettiste ai quarti contro la Romania | gli sciabolatori sfideranno la Turchia

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37: Si sono delineati idi finale della sciabola maschile Ungheria-Polonia-Francia Italia-Ucraina-Germania 9.35: A brevissimo in pedana lela. 9.34: Ha vinto la! Impresa della squadra che batte la Georgia per 45-42 ed affronterà l’Italia. 9.33: Pazzesco Bazadze! 43-42 per la, ma il georgiano ora crede in una vittoria clamorosa. 9.30: Sandro Bazadze sta provando una rimonta incredibile. Era sotto 40-31 ed ora è a quattro stoccate dal turco. 42-38. 9.22:avanti a sorpresa per 36-28. 9.20: Sono in pedana nella sciabola maschile Georgia e. Chi vince beccherà ...