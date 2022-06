LIVE – Nuoto sincronizzato, lunedì 20 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA (Di lunedì 20 giugno 2022) La DIRETTA testuale delle finali di lunedì 20 giugno di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Nuova giornata in compagnia del grande spettacolo del sincro: dopo i preliminari del solo libero, l’Italia proverà a giocarsi le medaglie nel libero combinato a squadre e nel duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. L’appuntamento è per le ore 14.00 con la finale del duo misto tecnico, mentre dalle ore 16.00 sarà la volta del free combination. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20 giugno PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Latestuale delle finali di20diartistico aidi. Nuova giornata in compagnia del grande spettacolo del sincro: dopo i preliminari del solo libero, l’Italia proverà a giocarsi le medaglie nel libero combinato a squadre e nel duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. L’appuntamento è per le ore 14.00 con la finale del duo misto tecnico, mentre dalle ore 16.00 sarà la volta del free combination. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA. Thomas Ceccon può regalarsi un sogno. Batterie con Detti, Paltrinieri e Marti… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA. Thomas Cec… - infoitsport : LIVE - Nuoto, seconda giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali domenica 19 giugno in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Mondiali #Budapest Splendido #oro per #Martinenghi nei 100 rana! Peccato per #Ceccon, solo… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: NICOLO' MARTINENGHI D'ORO NEI 100 RANA! Record e finale per Ceccon nei 100 do… -