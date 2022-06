LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: I CAMPIONI DEL MONDO SIAMO NOI! Ori per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon (con record del mondo). Italia indelebile (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 20.03: Gli applausi del Palazzo di Budapest per un Thomas Ceccon straordinario, campione assoluto, che ha migliorato il record del mondo dei 100 dorso conquistando un oro brillante. Anche i russi avrebbero fatto tanta fatica a resistergli questa sera. 51?60, un tempo stratosferico per portare all’Italia l’oro numero due di questa spedizione incredibile 20.01: 20 giugno 2022 è una data da segnare sul calendario per gli appassionati di Nuoto ma per tutto lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI20.03: Gli applausi del Palazzo di Budapest per unstraordinario, campione assoluto, che ha migliorato ildeldei 100 dorso conquistando un oro brillante. Anche i russi avrebbero fatto tanta fatica a resistergli questa sera. 51?60, un tempo stratosferico per portare all’l’oro numero due di questa spedizione incredibile 20.01: 20 giugnoè una data da segnare sul calendario per gli appassionati dima per tutto lo ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: bronzo per l'Italia nel free combination. Oro all'Ucraina - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: dopo l’oro di Minisini-Ruggiero è il momento della finale del free c… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggero sono campioni del mondo! - #Nuoto #artistico… - infoitsalute : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento del duo misto, Minisini e Ruggiero vanno a caccia dell… - RSIsport : ????????? Oggi in diretta alla RSI ????????? 15h40 Ciclismo: Tour de Suisse femminile Vaduz-Coira, terza tappa… -