LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggero sono campioni del mondo! (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Per il momento la nostra DIRETTA LIVE termina qui. Riprenderà tra poco più di trenta minuti per la finale del free combination, gara in cui l’Italia potrà andare conquistare un’altra medaglia. A dopo! 15.09 ECCO DUNQUE LA TOP 5 DEFINITIVA: 1. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero (ITA) 89.2685 punti (27.3000, 27.1000 34.8685) 2. Tomoka Sato e Yotaro Sato (JPN) 86.5939 punti (26.4000, 26.6000, 33.5939 3. Haoyu Shi e Yiyao Zhang (CHN) 86.4425 il punti (26.2000, 26.3000, 33.9425) 4. Emma Garcia e Pau Ribes (ESP) 84.4829 punti (25.2000, 25.7000, 33.5829) 5. Terzi Coletti e Gaudet (USA) 82.8966 punti (25.0000, 25.0000, 32.8966) 15.06 L’argento va dunque al Giappone e il bronzo alla Cina. 15.04 La Spagna ha chiuso la gara al quarto posto con 84.4829 punti ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Per il momento la nostratermina qui. Riprenderà tra poco più di trenta minuti per la finale del free combination, gara in cui l’Italia potrà andare conquistare un’altra medaglia. A dopo! 15.09 ECCO DUNQUE LA TOP 5 DEFINITIVA: 1. Giorgioe Lucrezia Ruggiero (ITA) 89.2685 punti (27.3000, 27.1000 34.8685) 2. Tomoka Sato e Yotaro Sato (JPN) 86.5939 punti (26.4000, 26.6000, 33.5939 3. Haoyu Shi e Yiyao Zhang (CHN) 86.4425 il punti (26.2000, 26.3000, 33.9425) 4. Emma Garcia e Pau Ribes (ESP) 84.4829 punti (25.2000, 25.7000, 33.5829) 5. Terzi Coletti e Gaudet (USA) 82.8966 punti (25.0000, 25.0000, 32.8966) 15.06 L’argento va dunque al Giappone e il bronzo alla Cina. 15.04 La Spagna ha chiuso la gara al quarto posto con 84.4829 punti ...

