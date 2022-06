LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Inui prima davanti a Platanioti nel solo libero, tra poco in acqua Linda Cerruti (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 È il turno della svizzera Ilona Fahrni. 10.39 Quinta Lamothe con 84.5333 punti (25.6000, 33.3333, 25.6000). 10.35 Ora tocca alla canadese Audrey Lamothe, classe 2005. 10.34 Bel settimo posto provvisorio per Verbena con 80.8667 punti (24.2000, 31.8667, 24.8000). Probabilmente rivedremo la sammarinese nella finale di domani. 10.30 Va ora in scena la sammarinese Jasmine Verbena, vicecampionessa italiana nel duo femminile. 10.29 Magrupova si inserisce in sesta posizione con 81.3000 punti (24.1000, 32.8000, 24.4000). 10.25 Si riprende! Spazio alla kazaka Karina Magrupova. 10.20 Questa la top five provvisoria: 1. Yukiko Inui (JPN) 94.5667 punti (28.3000, 37.8667, 28.4000) 2. Evangelia Platanioti (GRE) 90.4000 punti (27.1000, 36.0000, 27.3000) 3. Vasiliki Alexandri (AUT) 89.5667 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 È il turno della svizzera Ilona Fahrni. 10.39 Quinta Lamothe con 84.5333 punti (25.6000, 33.3333, 25.6000). 10.35 Ora tocca alla canadese Audrey Lamothe, classe 2005. 10.34 Bel settimo posto provvisorio per Verbena con 80.8667 punti (24.2000, 31.8667, 24.8000). Probabilmente rivedremo la sammarinese nella finale di domani. 10.30 Va ora in scena la sammarinese Jasmine Verbena, vicecampionessa italiana nel duo femminile. 10.29 Magrupova si inserisce in sesta posizione con 81.3000 punti (24.1000, 32.8000, 24.4000). 10.25 Si riprende! Spazio alla kazaka Karina Magrupova. 10.20 Questa la top five provvisoria: 1. Yukiko(JPN) 94.5667 punti (28.3000, 37.8667, 28.4000) 2. Evangelia(GRE) 90.4000 punti (27.1000, 36.0000, 27.3000) 3. Vasiliki Alexandri (AUT) 89.5667 ...

