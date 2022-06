LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: dopo l’oro di Minisini-Ruggiero è il momento della finale del free combination (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Per l’Italia ci saranno in gara Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Si ripartirà dal terzo posto della fase preliminare e si proverà anche in questa gara a portare a casa una medaglia. 15.45 Buon pomeriggio e bentornati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Nuoto artistico! Tra pochi minuti comincerà la finale del free combination! 15.11 Per il momento la nostra DIRETTA LIVE termina qui. Riprenderà tra poco più di trenta minuti per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Per l’Italia ci saranno in gara Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Si ripartirà dal terzo postofase preliminare e si proverà anche in questa gara a portare a casa una medaglia. 15.45 Buon pomeriggio e bentornati allaquarta giornata deidi! Tra pochi minuti comincerà ladel! 15.11 Per illa nostratermina qui. Riprenderà tra poco più di trenta minuti per la ...

