LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti terza nel preliminare del solo libero, prima Inui (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 24ma e penultima posizione per Vegter Maharajh con 66.1667. 11.10 Ora spazio alla sudafricana Xera Vegter Maharajh. 11.09 Settimo posto per Plainex con 87.1667 punti. 11.07 È il turno della francese Eve Planeix. 11.05 La classe 1993 è dietro soltanto alla greca Evangelia Platanioti (per poco più di un decimo) e alla giapponese Yukiko Inui (per 4.300 punti). 11.04 terza Linda Cerruti! L’azzurra ottiene 90.2667 punti (27.300 di esecuzione, 36.2667 di impressione artistica e 26.7000 di difficoltà) e si conferma una delle più forti. 11.03 Ottima prova dell’azzurra! Attendiamo il punteggio. 11.00 E ORA TOCCA A LINDA Cerruti! 10.59 Poulis chiude con 72.4333, punteggio che vale il 16° posto. 10.55 Ecco l’australiana Zoe Poulis. Dopo di lei ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 24ma e penultima posizione per Vegter Maharajh con 66.1667. 11.10 Ora spazio alla sudafricana Xera Vegter Maharajh. 11.09 Settimo posto per Plainex con 87.1667 punti. 11.07 È il turno della francese Eve Planeix. 11.05 La classe 1993 è dietro soltanto alla greca Evangelia Platanioti (per poco più di un decimo) e alla giapponese Yukiko(per 4.300 punti). 11.04Linda! L’azzurra ottiene 90.2667 punti (27.300 di esecuzione, 36.2667 di impressione artistica e 26.7000 di difficoltà) e si conferma una delle più forti. 11.03 Ottima prova dell’azzurra! Attendiamo il punteggio. 11.00 E ORA TOCCA A LINDA! 10.59 Poulis chiude con 72.4333, punteggio che vale il 16° posto. 10.55 Ecco l’australiana Zoe Poulis. Dopo di lei ci ...

