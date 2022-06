LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti chiude quarta nel preliminare del solo libero, prima la giapponese Inui (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Grazie a tutti per averci seguito, a dopo! 11.38 Per questa mattina è davvero tutto. L’appuntamento è ora per le 14:00 con la finale del duo misto tecnico, gara in cui ci sarà sicuramente da divertirsi con gli azzurri Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. 11.36 Le altre qualificate per la finale sono la spagnola Iris Tuo Casas, la statunitense Anita Alvarez, la francese Eve Planeix, nona la canadese Audrey Lamothe, la tedesca Marlene Bojer, la svizzera Ilona Fahrni e la kazaka Karina Magrupova. Fuori purtroppo per meno di mezzo punto la sammarinese Jasmine Verbena, alla fine 13ma. 11.35 In casa Italia ottima quindi la prova della nostra Linda Cerruti. La nativa di Savona andrà a caccia di una medaglia nella finale di mercoledì. 11.34 ECCO LA TOP FIVE DEFINITIVA DI QUESTA FASE ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39 Grazie a tutti per averci seguito, a dopo! 11.38 Per questa mattina è davvero tutto. L’appuntamento è ora per le 14:00 con la finale del duo misto tecnico, gara in cui ci sarà sicuramente da divertirsi con gli azzurri Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. 11.36 Le altre qualificate per la finale sono la spagnola Iris Tuo Casas, la statunitense Anita Alvarez, la francese Eve Planeix, nona la canadese Audrey Lamothe, la tedesca Marlene Bojer, la svizzera Ilona Fahrni e la kazaka Karina Magrupova. Fuori purtroppo per meno di mezzo punto la sammarinese Jasmine Verbena, alla fine 13ma. 11.35 In casa Italia ottima quindi la prova della nostra Linda. La nativa di Savona andrà a caccia di una medaglia nella finale di mercoledì. 11.34 ECCO LA TOP FIVE DEFINITIVA DI QUESTA FASE ...

Pubblicità

infoitsalute : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti quarta nel preliminare del solo libero, prima Inui - infoitsalute : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Detti, Paltrinieri e Martinenghi. Stasera le finali con Pilato e Ceccon - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti terza nel preliminare del solo libero prima Inui - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Detti Paltrinieri e Martinenghi. Stasera le finali con Pilato e Ceccon -… - ParliamoDiNews : LIVE - Nuoto, terza giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali lunedì 20 giugno in DIRETTA #BenedettaPilato… -