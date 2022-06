LIVE Italia-Canada, Mondiali pallanuoto donne 2022 in DIRETTA: tra poco il debutto del Setterosa! (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Per Carlo Silipo, commissario tecnico del Setterosa i favori per il mondiale sono gli Stati Uniti. 19.10 Il Canada non è da sottovalutare, nono posto nel 2019. 19.05 Buonasera e benvenuti al debutto mondiale dell’Italia che affronta il Canada nella pallanuoto femminile. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, Mondiali pallanuoto donne 2022, Setterosa al debutto nel Mondiale. Il Setterosa inizia la competizione mondiale, le ragazze di Carlo Silipo sono pronte. Sono presenti nel gruppo A oltre l’Italia, le padrone di casa ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 Per Carlo Silipo, commissario tecnico del Setterosa i favori per il mondiale sono gli Stati Uniti. 19.10 Ilnon è da sottovalutare, nono posto nel 2019. 19.05 Buonasera e benvenuti almondiale dell’che affronta ilnellafemminile. Buonasera e benvenuti allatestuale di, Setterosa alnel Mondiale. Il Setterosa inizia la competizione mondiale, le ragazze di Carlo Silipo sono pronte. Sono presenti nel gruppo A oltre l’, le padrone di casa ...

