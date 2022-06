LIVE Italia-Canada 7-7, Mondiali pallanuoto donne 2022 in DIRETTA: finisce in pareggio il debutto del Setterosa! (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 20.33 La seconda sfida è in programma mercoledì alle 21 contro l’Ungheria. 20.30 pareggio che farà decidere la differenza reti probabilmente il destino di chi andrà avanti nella competizione. 0.00 finisce in pareggio la partita, Italia-Canada 7-7. 0.04 Traversa del Canada nel finale. 0.50 Emmolo sbaglia il tiro. 1.40 Bianconi dalla distanza non crea problemi. 2.35 Destro di Queirolo che viene parato da Gaudreault. 3.23 Superiorità numerica sprecata dall’Italia. 4.13 L’Italia non riesce ad arrivare al tiro. 5.05 Segna La Roche per il Canada con un bel tiro, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.33 La seconda sfida è in programma mercoledì alle 21 contro l’Ungheria. 20.30che farà decidere la differenza reti probabilmente il destino di chi andrà avanti nella competizione. 0.00inla partita,7-7. 0.04 Traversa delnel finale. 0.50 Emmolo sbaglia il tiro. 1.40 Bianconi dalla distanza non crea problemi. 2.35 Destro di Queirolo che viene parato da Gaudreault. 3.23 Superiorità numerica sprecata dall’. 4.13 L’non riesce ad arrivare al tiro. 5.05 Segna La Roche per ilcon un bel tiro, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - infocamere : #innovazione scenari e prospettive @ghezzi_61 interviene oggi a ‘Campania Digital Summit’ Segui evento ??… - sole24ore : ?? #VolodymyrZelensky: «Vedo l’#Italia tra i garanti per la #sicurezza». Lo ha dichiarato il presidente ucraino inte… - OttobreInfo : RT @sole24ore: ?? #VolodymyrZelensky: «Vedo l’#Italia tra i garanti per la #sicurezza». Lo ha dichiarato il presidente ucraino intervenendo… - chrisladave : RT @sole24ore: ?? #VolodymyrZelensky: «Vedo l’#Italia tra i garanti per la #sicurezza». Lo ha dichiarato il presidente ucraino intervenendo… -