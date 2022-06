LIVE – Italia-Canada 1-1: gironi pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA (Di lunedì 20 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Canada, partita della Pool A del torneo femminile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo è pronto a scendere nella piscina di Budapest per esordire nella rassegna iridata contro la formazione nordamericana. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di lunedì 20 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20 GIUGNO PROGRAMMA pallanuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ItaliaNI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Latestuale di, partita della Pool A del torneodiaidi. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo è pronto a scendere nella piscina diper esordire nella rassegna iridata contro la formazione nordamericana. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di lunedì 20 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20 GIUGNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLINI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I ...

