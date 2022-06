L’Italia ha acquistato altre 138 milioni di dosi di vaccini (Di lunedì 20 giugno 2022) Tramite un accesso agli atti, la redazione di Report ha annunciato, anticipando la puntata di questa sera, di essere riuscita a scoprire il numero esatto di dosi di vaccini anti-Covid acquistate dal nostro Paese: per il solo anno 2022, L’Italia ha comprato altre 138 milioni di dosi, che si sommano ai 180 milioni dell’anno scorso. vaccini, le dosi acquistate finora dalL’Italia sono sufficienti a rivaccinare per altre due volte l’intera popolazione “Una cifra enorme – spiega dal programma condotto da Sigfrido Ranucci annunciando la puntata di questa sera -, sufficiente a rivaccinare per altre due volte l’intera popolazione, quando invece al momento la campagna vaccinale è in una fase di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Tramite un accesso agli atti, la redazione di Report ha annunciato, anticipando la puntata di questa sera, di essere riuscita a scoprire il numero esatto didianti-Covid acquistate dal nostro Paese: per il solo anno 2022,ha comprato138di, che si sommano ai 180dell’anno scorso., leacquistate finora dalsono sufficienti a rivaccinare perdue volte l’intera popolazione “Una cifra enorme – spiega dal programma condotto da Sigfrido Ranucci annunciando la puntata di questa sera -, sufficiente a rivaccinare perdue volte l’intera popolazione, quando invece al momento la campagna vaccinale è in una fase di ...

