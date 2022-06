Lilli Gruber torna in tv dopo venti giorni e gela gli spettatori: "Cosa voglio dire..." VIDEO (Di lunedì 20 giugno 2022) Lilli Gruber torna alla conduzione di Otto e mezzo, il talk show di la7, dopo il periodo di assenza dovuta al Covid in cui è stata sostituita da Giovanni Floris. Nella puntata di lunedì 20 giugno al giornalista ha salutato il pubblico: "Vi voglio solo fiore che dopo 20 giorni di Covid sono tornata negativa", ha spiegato Gruber che ha parlato della variante del virus che l'ha colpita e che è responsabile dell'aumento degli indicatori della pandemia, tornati a salire negli ultimi giorni. "voglio soltanto dire che questa Omicron Ba.5 che ho preso anch'io non è proprio una semplice influenza. Chiusa la parentesi", ha detto Gruber annunciando i suoi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022)alla conduzione di Otto e mezzo, il talk show di la7,il periodo di assenza dovuta al Covid in cui è stata sostituita da Giovanni Floris. Nella puntata di lunedì 20 giugno al giornalista ha salutato il pubblico: "Visolo fiore che20di Covid sonota negativa", ha spiegatoche ha parlato della variante del virus che l'ha colpita e che è responsabile dell'aumento degli indicatori della pandemia,ti a salire negli ultimi. "soltantoche questa Omicron Ba.5 che ho preso anch'io non è proprio una semplice influenza. Chiusa la parentesi", ha dettoannunciando i suoi ...

