LIBERO: Andrea Agnelli umiliato da Koulibaly: “Alla Juve? Mai”, i bianconeri ci provano e lui… (Di lunedì 20 giugno 2022) Kalidou Koulibaly ha detto no Alla Juventus, un duro colpo per Andrea Agnelli che non immaginava di incassare. La Juve sa che il rapporto tra Koulibaly e il Napoli è molto forte, ma così era anche quello con Higuain e Sarri, che poi hanno accettato di trasferirsi all’ombra della Mole. Questa volta però le cose andranno in maniera diversa, Koulibaly è stato chiaro : “mai Alla Juve”. Il quotidiano LIBERO, mai tenero con il Napoli, sul caso Koulibaly-Juve scrive: “ “C’è chi dice no. Anche Alla Juventus. E senza usare giri di parole o mezzi termini. Nel dettaglio si parla di Kalidou Koulibaly, il totem della difesa del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Kalidouha detto nontus, un duro colpo perche non immaginava di incassare. Lasa che il rapporto trae il Napoli è molto forte, ma così era anche quello con Higuain e Sarri, che poi hanno accettato di trasferirsi all’ombra della Mole. Questa volta però le cose andranno in maniera diversa,è stato chiaro : “mai”. Il quotidiano, mai tenero con il Napoli, sul casoscrive: “ “C’è chi dice no. Anchentus. E senza usare giri di parole o mezzi termini. Nel dettaglio si parla di Kalidou, il totem della difesa del ...

Pubblicità

napolipiucom : LIBERO: Andrea Agnelli umiliato da Koulibaly: 'Alla Juve? Mai', i bianconeri ci provano e lui... #Juve #Koulibaly… - morandi_andrea : RT @Assange_Italia: ?Andate a vedere i cartelloni a Milano!? ??Via Canonica - Largo Gadda ??Corso di Porta Romana lato op civ 68 200x400 I… - AndreinaG1945 : RT @CionciAndrea: Il Nuovo ordine mondiale ha fallito. Sta per aprirsi un mondo nuovo - DjSandb : RT @a_meluzzi: Dal dominio delle banche centrali al Quantum Financial System: il mondo nuovo spiegato da Armando Savini – Libero Quotidiano… - sabribri1977 : RT @a_meluzzi: Dal dominio delle banche centrali al Quantum Financial System: il mondo nuovo spiegato da Armando Savini – Libero Quotidiano… -