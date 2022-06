L'ex sindaco Paolo Pillitteri: "Alla guida di Milano? Ci vorrebbe Fedele Confalonieri" (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, esterno giorno. Nella centralissima via Manzoni Giorgio Armani, maniche di camicia arrotolate fino ai gomiti, sta allestendo la vetrina del negozio. Lo stilista cinge ai fianchi la sua Venere di plastica posizionandola al centro, in bella mostra. A interrompere il rituale è un ticchettio, gioioso e insistente, di due nocche sul vetro. “Paolo, ma sei tu! Che fai là fuori? Vieni dentro!”. A rievocare l’episodio è Paolo Pillitteri (81 anni), sindaco di Milano dal 1986 al 1992, esponente di spicco del Psi al massimo del suo splendore, fino all’istante prima della fine della Prima Repubblica. Ragionando in ere politiche siamo all’epoca degli arconti, del sinecismo dell’Attica intorno ad Atene; la ‘Milano da bere’ anni ‘80, per intenderci. Oggi ‘il Pilli’ siede a un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022), esterno giorno. Nella centralissima via Manzoni Giorgio Armani, maniche di camicia arrotolate fino ai gomiti, sta allestendo la vetrina del negozio. Lo stilista cinge ai fianchi la sua Venere di plastica posizionandola al centro, in bella mostra. A interrompere il rituale è un ticchettio, gioioso e insistente, di due nocche sul vetro. “, ma sei tu! Che fai là fuori? Vieni dentro!”. A rievocare l’episodio è(81 anni),didal 1986 al 1992, esponente di spicco del Psi al massimo del suo splendore, fino all’istante prima della fine della Prima Repubblica. Ragionando in ere politiche siamo all’epoca degli arconti, del sinecismo dell’Attica intorno ad Atene; la ‘da bere’ anni ‘80, per intenderci. Oggi ‘il Pilli’ siede a un ...

PDPiemonte : ?? Paolo Furia ed Enrico Borghi ad #Alessandria per sostenere al #ballottaggio il candidato sindaco Giorgio… - AuxiliumCoop : #giornatamondialedelrifugiato è iniziato l’evento sportivo organizzato a Bitonto dal centro accoglienza… - TheOneAngels : RT @elenabonetti: In diretta da Cagliari il mio intervento a @ItaliaDomaniGov dialoghi sul #Pnrr. Con il Ministro @massimogara, il Consigl… - fferrant : @Paolo__Ferrara Effettivamente quando c'era il sindaco precedente i cinghiali grufolavano nell'erbetta e la monnezz… - 1GROSSI : RT @Resistenza1967: 'Potrebbe essere utile che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro con un cartello al collo' Angelo Gio… -